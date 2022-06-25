Полиция ФРГ ожидает до 20 тыс. протестующих в связи с саммитом G7

Немецкая полиция ожидает, что в субботу в Мюнхене пройдут акции протеста с участием не менее 20 тыс. протестующих, которые соберутся в связи с саммитом лидеров стран "большой семерки" 26-27 июня, сообщает Associated Press (AP).
Для обеспечения безопасности полиция привлечет 18 тыс. своих сотрудников.
В демонстрациях, как ожидается, будут участвовать 50 групп антиглобалистов. Их требования включают в себя отказ от ископаемых видов топлива, усиление борьбы с голодом, социальная справедливость, сохранение биоразнообразия Земли.
"Нам нужны конкретные меры против нынешних многочисленных кризисов. Это значит - G7 должна действовать немедленно. G7 должна бороться с голодом, неравенством и нищетой", - заявил AP представитель благотворительной организации Oxfam Тобиас Хаусшильд.
Лидеры стран G7 будут обсуждать ситуацию вокруг Украины, продовольственный и энергетический кризис, климатические изменения. Также накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель отмечал, что лидеры стран G7 изучат идею ограничить цены на нефть РФ.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в субботу, что темами обсуждения станет нынешняя ситуация в мире, вызванная событиями в Украине, и меры, нужные, чтобы "остановить созданные человеческой деятельностью климатические изменения".
Баку и Берлин имеют общие интересы во многих сферах - посол Германии
Баку и Вена отмечают потенциал для расширения двустороннего сотрудничества
Алиев наградил орденами и медалями более 100 военнослужащих ВС Азербайджана
Переговоры с Азербайджаном вышли на финишную прямую - еврокомиссар по энергетике
Инвесторы из ОАЭ в ближайшее время посетят Азербайджан
В Азербайджане вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19
В ОИС назвали сроки проведения в Баку сессии министерской конференции, отложенной из-за пандемии COVID-19
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Кредит для микробизнеса до 100 000 АЗН от Yelo Bank
Подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинской высшей школой нефти SOCAR и Kapital Bank
В рамках проекта “Цифровой Шелковый Путь” создано совместное предприятие
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ