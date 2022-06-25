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Дальнее зарубежье 25.06.2022 14:49

Полиция ФРГ ожидает до 20 тыс. протестующих в связи с саммитом G7

Немецкая полиция ожидает, что в субботу в Мюнхене пройдут акции протеста с участием не менее 20 тыс. протестующих, которые соберутся в связи с саммитом лидеров стран "большой семерки" 26-27 июня, сообщает Associated Press (AP).

Для обеспечения безопасности полиция привлечет 18 тыс. своих сотрудников.

В демонстрациях, как ожидается, будут участвовать 50 групп антиглобалистов. Их требования включают в себя отказ от ископаемых видов топлива, усиление борьбы с голодом, социальная справедливость, сохранение биоразнообразия Земли.

"Нам нужны конкретные меры против нынешних многочисленных кризисов. Это значит - G7 должна действовать немедленно. G7 должна бороться с голодом, неравенством и нищетой", - заявил AP представитель благотворительной организации Oxfam Тобиас Хаусшильд.

Лидеры стран G7 будут обсуждать ситуацию вокруг Украины, продовольственный и энергетический кризис, климатические изменения. Также накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель отмечал, что лидеры стран G7 изучат идею ограничить цены на нефть РФ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в субботу, что темами обсуждения станет нынешняя ситуация в мире, вызванная событиями в Украине, и меры, нужные, чтобы "остановить созданные человеческой деятельностью климатические изменения".

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Тэги: МИР, ГЕРМАНИЯ, G7, ПРОТЕСТ


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