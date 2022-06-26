Азербайджанские саперы очистили от мин около 21 тыс. га освобожденных территорий - министр обороны

До сегодняшнего дня саперы очистили от мин около 21 тысячи гектаров освобожденных территорий Азербайджана, сообщил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

«Личный состав инженерных подразделений до сегодняшнего дня очистил от мин и неразорвавшихся боеприпасов около 21 тысячи гектаров освобожденных от оккупации районов», - заявил он в интервью азербайджанскому госинформагентству АЗЕРТАДЖ.

Глава военного ведомства добавил, что во время очистки местности обнаружено и уничтожено в общей сложности около 18 тысяч боеприпасов, в том числе 9 тыс. 464 единицы неразорвавшихся боеприпасов, 6 тыс. 126 единиц противопехотных и 2 тыс. 172 единицы противотанковых мин.

Р.Керимов