Азербайджанские саперы очистили от мин около 21 тыс. га освобожденных территорий - министр обороны

До сегодняшнего дня саперы очистили от мин около 21 тысячи гектаров освобожденных территорий Азербайджана, сообщил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
«Личный состав инженерных подразделений до сегодняшнего дня очистил от мин и неразорвавшихся боеприпасов около 21 тысячи гектаров освобожденных от оккупации районов», - заявил он в интервью азербайджанскому госинформагентству АЗЕРТАДЖ.
Глава военного ведомства добавил, что во время очистки местности обнаружено и уничтожено в общей сложности около 18 тысяч боеприпасов, в том числе 9 тыс. 464 единицы неразорвавшихся боеприпасов, 6 тыс. 126 единиц противопехотных и 2 тыс. 172 единицы противотанковых мин.
Р.Керимов
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