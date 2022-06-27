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Регион 27.06.2022 09:05

В России произошел дефолт по валютным долговым обязательствам - Bloomberg

В ночь на понедельник у России истек льготный период по выплате процентов на сумму около $100 млн, подлежащий выплате 27 мая, и этот крайний срок считается событием дефолта, пишет в понедельник агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что это стало "кульминацией все более жестких западных санкций, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам" и произошло впервые с 1918 года.

По оценке агентства, "это мрачный признак быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя", поскольку "валютные резервы центрального банка заморожены, а крупнейшие банки отрезаны от мировой финансовой системы".

Bloomberg, тем не менее, признает, что, "с учетом ущерба, уже нанесенного экономике и рынкам (России - ИФ), дефолт пока носит, в основном, символический характер, и мало что значит для россиян".

В сообщении говорится, что Россия в то же время заявляет, у нее есть средства для покрытия любых счетов. На прошлой неделе она объявила, что перейдет на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в размере 40 миллиардов долларов в рублях, поскольку нынешнюю ситуацию с иностранной валютой искусственно создал Запад.

Как сообщалось ранее, Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) рубли для выплаты по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" в рамках новой схемы обслуживания суверенного внешнего долга, утвержденной президентским указом.

Средства в общей сумме 12,51 млрд руб. (эквивалент $234,85 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям - АО "Национальный расчетный депозитарий", говорится в сообщении Минфина.

Таким образом, обязательства исполнены в полном объеме, заявил Минфин.

В связи с "неисполнением иностранными контрагентами своих обязательств по проведению платежей по обслуживанию государственного долга РФ" Минфин переходит на новый порядок выплат по еврооблигациям, установленный указом президента РФ от 22 июня, сообщило министерство.

Согласно сообщению, Минфин, как и ранее, в соответствии с эмиссионной документацией будет обеспечивать доведение средств до платежного (фискального) агента, функции которого будет выполнять НРД в соответствии с правом РФ.

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Тэги: США, АГЕНТСТВО, РОССИЯ, ДЕФОЛТ


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