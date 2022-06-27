В Кремле надеются, что на саммите в Ашхабаде будет подтверждена приверженность зафиксированным в конвенции о правовом статусе Каспия принципам

Россия рассчитывает, что на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин, будет подтвержден стратегический характер многостороннего сотрудничества на Каспии и приверженность принципам, зафиксированным в конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии поездки Путина в Ашхабад, рассказал о тематике предстоящего саммита, заметив, что, благодаря коллективным усилиям прибрежных государств, Каспийский регион в целом характеризуется стабильным и бесконфликтным, а между прикаспийскими соседями поддерживается весьма высокий уровень доверия и взаимопонимания по ключевым вопросам сотрудничества. "И вообще, на Каспии царит в целом атмосфера дружбы и сотрудничества", - сказал он.

"Мы ожидаем, что переговоры в Ашхабаде приведут к тому, что будет подтвержден стратегический характер многостороннего сотрудничества на Каспии, а главное - будет подтверждена приверженность принципам взаимодействия, которые были зафиксированы в конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Мы этой конвенции придаем первостепенное значение, она для нас является определяющим, важнейшим международным документом в контексте Каспия", - сказал Ушаков.

В документе закреплены суверенные права прибрежных стран, ресурсы водоема, исключительная компетенция прибрежных стран в решении всех вопросов, которые касаются жизнедеятельности в Каспийском море. "А главное, фиксируется неприсутствие на Каспии нерегиональных вооруженных сил. В России, в Москве придают очень большое значение скорейшему вступлению конвенции в силу. Она ратифицирована всеми странами, кроме Ирана, и мы на этот счет ведем с иранскими коллегами интенсивную работу практически во всех контактах, на высоком уровне этот вопрос, естественно, затрагивается", - сказал помощник президента РФ.

Реализация договоренностей, зафиксированных в конвенции, заметил он, является залогом использования Каспийского моря в мирных целях, укрепления стабильности и безопасности региона, его благополучия и устойчивого развития.

Ушаков сообщил, что по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в саммите также примут участие и президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Эбрахим Раиси, Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Россия придает большое значение наращиванию тесного взаимодействия прикаспийскими партнерами в рамках профильных сторонних форматов", - отметил он, напомнив, что хорошей площадкой для этого является созданный по инициативе предыдущего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Каспийский экономический форум.

Первое заседание состоялось в 2019 году в Туркменистане, следующее планируется в октябре этого года в России. Российская сторона ожидает, что по итогам саммита в Ашхабаде будет принято коммюнике шестого Каспийского саммита, в котором будут изложены согласованные позиции "пятерки" по дальнейшему развитию сотрудничества в регионе.