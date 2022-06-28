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Дальнее зарубежье 28.06.2022 14:48

Талибы заявляют о подавлении мятежа в провинции Сари-Пуль

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" во вторник объявило о подавлении мятежа хазарийского командира мавлави Махди в провинции Сари-Пуль.

"Губернатор провинции Сари-Пуль Мохаммад Якуб Абдул Рахман Ака сегодня посетил уезд Балхаб провинции, чтобы оценить ситуацию с безопасностью. Губернатор сообщил, что ряд мятежников, преследовавших людей в Балхабе, подавлены, безопасность восстановлена, и люди живут в полной безопасности", - сообщило во вторник находящееся под контролем талибов единственное государственное информационное агентство Афганистана Bakhtar.

Талибы на прошлой неделе несколько дней с четырех сторон штурмовали позиции хазарийского командира, бывшего сторонника движения "Талибан" в уезде Балхаб. Атака талибов осуществлялась с использованием боевых вертолетов.

Между тем сам мавлави Махди не признает поражение.

"Наша борьба продолжается. Из 72 деревень в Балехабе только 8 деревень находятся под контролем талибов, ИГИЛ и Аль-Каиды. В войне есть поражения и победы, но важна воля, бойцы Балхаба обладают сильной волей и противостоят преступникам", - написал Махди в твиттер.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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