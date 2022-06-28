Макрон объявил о начале работы Запада над установлением потолка цен нефти и газа РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рост цен на энергию, спровоцированный военной операцией РФ на Украине, породил ряд международных инициатив по снижению расходов потребителей, которые теперь предстоит конкретизировать.
"Первый механизм, который рассматривается, это установление потолка цен на российскую нефть. Такой механизм сегодня не существует. Размышления о нем начались. Я это поддерживаю. Это хорошая идея", - сказал Макрон во вторник на пресс-конференции по итогам саммита G7 в ФРГ.
"Но есть техническая сложность в том, что российская нефть не поступает по единственной трубе. Она продается в разные страны. И есть сырая нефть, и нефть переработанная. Ряд стран ее перерабатывает", - пояснил президент.
"Чтобы эта инициатива сработала, надо максимально расширить альянс покупателей ... которые будут на это согласны, установят потолок цен и добьются его эффективности", - заявил Макрон.
По его словам, на основе состоявшихся политических дискуссий на саммите G7 должна начаться техническая работа.
"Можно ли, выйдя с саммита G7, нажать кнопку и заявить, что потолок цен установлен? Нет. Это неправда, потому что технический механизм не существует", - сказал президент Франции, добавив, что над ним еще предстоит работа.
Вторая задача, по его словам, заключается в том, чтобы то же самое проделать с российским газом. "Это проще. Он поступает по газопроводу. А возможности России перейти на сжиженный газ очень слабые. Я это также очень поддерживаю", - заявил президент Франции.
Макрон заявил, что к покупателям энергоресурсов обращен призыв лучше координировать действия, чтобы с единой позиции разговаривать с производителями, "на которых лежит огромная ответственность, учитывая нашу коллективную зависимость".
Он полагает, что координация крупных покупателей позволит лучше удерживать цены на газ и нефть, как сырую, так и нефтепродукты. Это поднимает много технических вопросов, которые в ближайшие месяцы будут решаться как в США и ЕС, так и в целом в G7.
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