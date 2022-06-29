Финский производитель шин Nokian Tyres уходит из РФ

Финский концерн Nokian Tyres решил свернуть бизнес в России из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба компании.

"После тщательного рассмотрения и оценки различных вариантов мы решили оставить Nokian Tyres без присутствия в России и сосредоточиться на возможностях роста на основных наших рынках. Это было непростым решением, учитывая, что у нас в России более 1,6 тыс. преданных своему делу сотрудников, чей опыт мы высоко ценим, а также многолетние отношения с клиентами и поставщиками, построенные за последние 17 лет", - цитирует пресс-служба президента и главного исполнительного директора Nokian Tyres Юкки Моисио.

В рамках этого процесса Nokian Tyres во втором квартале 2022 года спишет российские активы на сумму около 300 млн евро. С учетом обесценения стоимость чистых активов Nokian Tyres в России и Белоруссии на 31 мая 2022 года составила около 400 млн евро.

Отмечается, что компания оценит различные варианты выхода из бизнеса. Уход будет осуществляться с учетом прав сотрудников и действующего законодательства.

Кроме того, совет директоров Nokian Tyres отстранил от руководства российско-азиатского направления компании Андрея Пантюхова.

"С сегодняшнего дня Андрей Пантюхов, возглавлявший бизнес-направление Nokian Tyres Россия и Азия, больше не является членом управленческой команды Nokian Tyres", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, в регионе работает завод автомобильных шин Nokian Tyres, компания уведомила областную администрацию об увольнении 300 работников по соглашению сторон в июле 2022 года.

"В настоящий момент ожидаем от Nokian Tyres более подробной информации о модели ухода, после чего она будет соотнесена с требованиями российского законодательства и выработан комплекс компенсационных мер", - говорится в сообщении.

Ранее, 22 марта, Nokian Tyres заявил о прекращении инвестиций в производство автомобильных шин на территории РФ. При этом компания продолжила выпуск шин на своём заводе во Всеволожском районе Ленинградской области.

Между тем, компания решила нарастить мощности своих заводов в Финляндии и США. В перспективе компания рассчитывала производить все продаваемые в Северной Европе шины в финском городе Нокиа, а шины для Северной Америки - также в Нокиа и в США. На сегодняшний день тяжелые шины компания разрабатывает и производит в Финляндии. Грузовые и автобусные шины разрабатываются в Финляндии, а производятся в других странах.

Nokian Tyres производит и продает шины для легковых автомобилей и внедорожников, коммерческого и грузового транспорта и индустриальной техники. В концерн также входит сеть шинных центров Vianor.

Российский завод Nokian Tyres был открыт в сентябре 2005 года, на нем действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год. В 2021 году около 80% легковых шин компании было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж Nokian Tyres.