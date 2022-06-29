Алиев встретился с действующим и бывшим президентами Туркменистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе рабочего визита в Туркменистан в среду встретился с президентом этой страны Сердаром Бердымухаммедовым.
Об этом сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
Алиев также провел встречу председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. «Стороны констатировали наличие большого потенциала для расширения межпарламентских связей, а также обмена опытом посредством взаимных консультаций. Собеседники выразили убеждённость, что установившийся конструктивный диалог между Туркменистаном и Азербайджаном будет и впредь неуклонно развиваться на долгосрочной и взаимовыгодной основе», - сообщают официальные СМИ Туркменистана.
Э.Шафиев
Минобразования Азербайджана направит более 9,7 млн манатов на закупку и установку отопительных систем
Приморье заинтересовано в поставках в Азербайджан судов и многофункциональных вертолетов – вице-губернатор
Silk Way West Airlines увеличила в 2021г доходы на 22%, прибыль – в 1,5раза
Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду исторических предметов из Турции в Россию
В Азербайджане за сутки выявлено 12 случаев COVID-19
Китайские ученые нашли в ледниках Тибета сотни новых бактерий и несколько древних вирусов
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
Генплан Кельбаджара представлен президенту Алиеву
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
Засуха в Италии может нанести сельскохозяйственной отрасли ущерб в 3 млрд евро
США увеличат военный контингент в странах Европы - Байден
Белоруссия может предложить инвесторам досрочный выкуп еврооблигаций с дисконтом
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Новый филиал Банка Республика открылся в Агджабеди
Получай до 7% годовых с картой Yelo
«Nar» возобновляет проект профессионального обучения для людей с нарушениями слуха»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ