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Внешняя политика 29.06.2022 13:18

Алиев встретился с действующим и бывшим президентами Туркменистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе рабочего визита в Туркменистан в среду встретился с президентом этой страны Сердаром Бердымухаммедовым.

Об этом сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

Алиев также провел встречу председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. «Стороны констатировали наличие большого потенциала для расширения межпарламентских связей, а также обмена опытом посредством взаимных консультаций. Собеседники выразили убеждённость, что установившийся конструктивный диалог между Туркменистаном и Азербайджаном будет и впредь неуклонно развиваться на долгосрочной и взаимовыгодной основе», - сообщают официальные СМИ Туркменистана.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРКМЕНИСТАН, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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