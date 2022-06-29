Каспий может стать крупным международным транспортным хабом с развитой инфраструктурой - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что двусторонние и многосторонние соглашения между прикаспийскими государствами в сфере транспорта создают хорошую основу для того, чтобы Каспийский регион превратился в крупный международный транспортный узел с развитой инфраструктурой.
«Двусторонние и многосторонние соглашения между прикаспийскими государствами в сфере транспорта создают хорошую основу для превращения Каспийского региона в крупный международный транспортный узел с развитой инфраструктурой», - заявил Алиев, выступая в среду в Ашхабаде на VI саммите глав государств Прикаспийских стран.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан, являясь одним из важных транспортно-логистических центров Евразии, играет значимую роль в развитии международных транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг».
Он отметил ежегодный рост грузоперевозок по маршрутам «Восток-Запад» и «Север-Юг» через Азербайджан, объема перевалки транзитных грузов через новый международный морской торговый порт в бакинском поселке Алят, строительство и ввод в эксплуатацию которого «стало еще одним важным вкладом Азербайджана в развитие транспортно-логистической инфраструктуры на Каспии».
«В этом году в Азербайджане также планируется провести VIII встречу Координационного совета международного транспортного коридора «Север-Юг», - подчеркнул он.
Алиев добавил, что Азербайджан прилагает усилия для эффективного использования Транскаспийского международного транспортного маршрута. «Этот маршрут позволит максимально использовать транспортный потенциал прикаспийских государств и создаст условия для реализации новых проектов развития транспортной инфраструктуры», - заявил глава государства.
По его словам, в основе взаимодействия «каспийской пятерки» лежит учет интересов всех сторон, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости прикаспийских государств и невмешательство во внутренние дела друг друга.
Алиев отметил, что Каспийское море является важной частью многих международных и региональных проектов, направленных на повышение благосостояния народов региона.
Президент Азербайджана также заявил, что основными приоритетами прикаспийских государств остаются создание благоприятных условий для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества, улучшения инвестиционного климата, налаживания надежных и безопасных коммуникаций и привлечения высокорентабельных и экологически чистых технологий.
По его мнению, важными направлениями сотрудничества между прикаспийскими странами являются развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества транспортных услуг и мультимодальных перевозок.
Р.Керимов
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