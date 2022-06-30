Израиль подготовит более 1 тыс. азербайджанских специалистов в сфере кибербезопасности

Профессорско-преподавательский состав израильского университета «Technion» подготовит более 1 тыс. азербайджанских специалистов в сфере кибербезопасности.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, служба электронной безопасности при министерстве и израильский университет «Technion» подписали соглашение.

Соглашение предусматривает подготовку в течение трех лет более 1 тыс. азербайджанских специалистов в Азербайджанском центре кибербезопасности профессорско-преподавательским составом «Technion».

Соглашение подписано в рамках визита азербайджанской делегации во главе с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым в Израиль.

Б.Рустамбеков