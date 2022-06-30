Шанхайский Диснейленд вновь открылся для посещения, возобновляют работу рестораны города

Шанхайский Диснейленд вновь открылся для посещения в четверг после более чем трехмесячной приостановки работы из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в городе, сообщает агентство "Синьхуа".
На фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Шанхае со среды билеты в парк стали доступны для покупки.
При входе в Диснейленд посетители должны предъявить отрицательный результат теста, седланного не позднее 72 часов назад, а также надеть маски и измерить температуру.
Также в Шанхае постепенно возобновляется обслуживание в заведениях общественного питания.
Рестораны, расположенные в районах, в которых отсутствуют зоны эпидемиологического риска, а также где за прошедшую неделю не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19, могут начать обслуживать клиентов непосредственно в заведениях, согласно указанию городских властей. Однако пропускная способность этих точек общепита составит 50-70% от максимальной. Посетители при входе в ресторан обязаны предъявить "зеленый" QR-код здоровья и отрицательный результат теста.
В понедельник и вторник в Шанхае не было выявлено новых случаев локального заражения COVID-19, сообщил городской комитет здравоохранения.
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