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СНГ 30.06.2022 14:24

Президент Кыргызстана заявил о необходимости погасить за два года $600 млн внешнего долга

Киргизия в течение двух лет обязана выплатить $600 млн внешнего долга страны, сообщил в четверг президент республики Садыр Жапаров.

"У нас есть большая проблема - пик выплат по внешнему долгу страны и нахождение источников финансирования. Эта большая проблема выпала на мой президентский срок. В этом году по внешнему долгу нам необходимо выплатить 23 млрд сомов ($287,5 млн), в следующем - около 25 млрд сомов ($312,5 млн)", - сказал Жапаров на заседании парламента Киргизии.

По его словам, в течение ближайших 10 лет Киргизии придется выплатить займы, которые были взяты за последние 30 лет.

"Если мы не заплатим, как известно, независимость страны будет под угрозой", - заявил Жапаров.

По информации Минфина, госдолг Киргизии на конец февраля 2022 года составил $5,1 млрд. Из этой суммы внутренний долг составляет $817,3 млн, внешний долг - $4,3 млрд. Из общей суммы внешнего долга $1,8 млрд или 42,2% взяты у Экспортно-импортного банка Китая.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГОСДОЛГ


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