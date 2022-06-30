Президент Кыргызстана заявил о необходимости погасить за два года $600 млн внешнего долга

Киргизия в течение двух лет обязана выплатить $600 млн внешнего долга страны, сообщил в четверг президент республики Садыр Жапаров.
"У нас есть большая проблема - пик выплат по внешнему долгу страны и нахождение источников финансирования. Эта большая проблема выпала на мой президентский срок. В этом году по внешнему долгу нам необходимо выплатить 23 млрд сомов ($287,5 млн), в следующем - около 25 млрд сомов ($312,5 млн)", - сказал Жапаров на заседании парламента Киргизии.
По его словам, в течение ближайших 10 лет Киргизии придется выплатить займы, которые были взяты за последние 30 лет.
"Если мы не заплатим, как известно, независимость страны будет под угрозой", - заявил Жапаров.
По информации Минфина, госдолг Киргизии на конец февраля 2022 года составил $5,1 млрд. Из этой суммы внутренний долг составляет $817,3 млн, внешний долг - $4,3 млрд. Из общей суммы внешнего долга $1,8 млрд или 42,2% взяты у Экспортно-импортного банка Китая.
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