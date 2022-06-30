Продукция производителей Волгоградской области востребована в Азербайджане – торгпред РФ

Торгпред РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, что продукция производителей Волгоградской области востребована в Азербайджане.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на российские СМИ, по его словам, в настоящий момент с Азербайджаном работают 60 волгоградских компаний. Внешнеторговый оборот между Азербайджаном и Волгоградской областью в 2021 году составил $39 млн

«Азербайджан сейчас активно развивается, внедряются новые технологии, в связи с чем в Азербайджане часто проходят различные выставочные мероприятия, и Волгоградская область традиционно выступает на таких площадках. Продукция волгоградских компаний пользуется большим спросом у азербайджанского бизнеса. Это правильный трек, так как чтобы работать в Азербайджане, нужно физически присутствовать. Нет более эффективного механизма работы с этой страной, чем очное общение. Поэтому ждем волгоградский бизнес, знаем о том потенциале, который здесь имеется. Волгоград обладает широким спектром продукции – трубная, машиностроение, химия, нефтехимия, вся она будет востребована в Азербайджане», - сказал Мирсаяпов.

Он также отметил эффективную работу регионального центра поддержки экспорта и выразил желание взаимодействовать с этой структурой в дальнейшем, так как среди российских компаний, сотрудничающих с Азербайджаном, значительная часть относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Р.Ахмедов