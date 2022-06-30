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Дальнее зарубежье 30.06.2022 14:50

На севере Афганистана заявила о себе вооруженная группа, защищающая права тюркских народов

Вооруженная группа "Южный Туркестан", заявляющая, что ее целью является защита тюркских народов, объявила о своем существовании на севере Афганистана.

В видеообращении, которое обнародовано в телеграм-канале информационного агентства Aamaj News, представители вооруженной группы объявили, что их целью является защита прав тюркских народов.

"Наша цель Туран. Мы турки: узбеки, туркмены, аймаки, киргизы, казахи, кипчаки и татары. Мы объявляем о своем существовании из Мазари-Шарифа", - заявили представители вооруженной группы в своем видеообращении.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЮРКИ, ПРАВА, ЗАЩИТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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