На севере Афганистана заявила о себе вооруженная группа, защищающая права тюркских народов

Вооруженная группа "Южный Туркестан", заявляющая, что ее целью является защита тюркских народов, объявила о своем существовании на севере Афганистана. В видеообращении, которое обнародовано в телеграм-канале информационного агентства Aamaj News, представители вооруженной группы объявили, что их целью является защита прав тюркских народов. "Наша цель Туран. Мы турки: узбеки, туркмены, аймаки, киргизы, казахи, кипчаки и татары. Мы объявляем о своем существовании из Мазари-Шарифа", - заявили представители вооруженной группы в своем видеообращении.

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