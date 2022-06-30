BNA направит свыше 18 млн манатов на строительство автобусного гаража «Zig Avtoparki»

Бакинское транспортное агентство (BNA) при Исполнительной власти Баку направит свыше 18 млн манатов на работы и закупку материалов для строительства автобусного гаража для ООО «Zig Avtoparki».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт BNA подписало с ООО «MİNERA».
Стоимость договора – 18 млн 85,261 тыс. манатов.
BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.
В феврале 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «Об улучшении управления в сфере транспорта на административной территории города Баку». Согласно указу, Бакинское транспортное агентство (BNA) передано в подчинение главы Исполнительной власти Баку.
Б.Рустамбеков
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