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Инфраструктура и тендеры 30.06.2022 16:44

BNA заплатит свыше 7,2 млн манатов за услуги по нанесению дорожной разметки в Баку

Бакинское транспортное агентство (BNA) при Исполнительной власти Баку направит 7 млн 235,065 тыс. манатов на оплату услуг по нанесению дорожной разметки на улицах и проспектах Баку.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с этой целью BNA подписало два контракта.

Первый контракт подписан с ООО «Yol xett» на сумму 5млн 677,25 тыс. манатов.

Второй контракт подписан с ООО «1 № Xususi Teyinatli Yol Istismari» на 1 млн 557,815 тыс. манатов.

BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

В феврале 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «Об улучшении управления в сфере транспорта на административной территории города Баку». Согласно указу, Бакинское транспортное агентство (BNA) передано в подчинение главы Исполнительной власти Баку.

Б.Рустамбеков

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Тэги: BNA, РАЗМЕТКА, БАКУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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