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Здравоохранение 30.06.2022 16:48

В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 49 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 273, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 36 случаев.

Шестой день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 717 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 368 человек (+ 25 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 188 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 57 тестов на коронавирус против 3 тыс.174 тестов накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 964 тыс. 85 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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