В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 49 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 273, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 36 случаев.

Шестой день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 717 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 368 человек (+ 25 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 188 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 57 тестов на коронавирус против 3 тыс.174 тестов накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 964 тыс. 85 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков