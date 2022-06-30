В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 49 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 273, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 36 случаев.
Шестой день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 717 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 783 тыс. 368 человек (+ 25 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 188 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 57 тестов на коронавирус против 3 тыс.174 тестов накануне.
Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 964 тыс. 85 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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