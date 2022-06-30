Новак: добыча нефти в РФ в июне вышла на уровень 9,9 млн б/с

Производство нефти в России в июне восстановилось почти до февральского уровня и составило 9,9 млн б/с, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".
"Наша добыча восстановилась относительно падения в марте-апреле. В июне практически вышли на уровень февраля. Тогда мы добывали 10,2 млн б/с, в марте-апреле снижали примерно до 9 млн б/с. Сейчас в июне в среднем имеем 9,9 млн б/с. Уверены, что в летний период мы обеспечим восстановление и те квоты, которые предоставлены для России действием соглашения (ОПЕК+ - ИФ). Роль России в действии соглашения будет одной из ключевых, как и ранее было", - сообщил Новак.
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