ЕС поддержит шаги по устойчивому миру на Южном Кавказе - Клаар

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар заявил о приверженности Евросоюза содействию устойчивого мира в регионе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение ЕС, 29-30 июня в Грузии прошла встреча более 40 армянских и азербайджанских функционеров, на которой обсуждались возможные сценарии будущего мирного Южного Кавказа.

Обсуждения охватывали сценарии в области экономики, безопасности, участники встречи оценивали возможные шаги, которые могут быть предприняты национальными правительствами, гражданским обществом и внешними субъектами для решения многих проблем, стоящих между армянами и азербайджанцами для обеспечения долгосрочного мира.

Клаар, комментируя данную встречу, признал, что дебаты о будущем армяно-азербайджанских отношений сопровождаются многочисленными вызовами и высокими эмоциями. «Он приветствовал решимость практиков продолжать свои усилия по налаживанию диалога, укреплению доверия и противодействию укоренившимся нарративам, препятствующим не только улучшению армяно-азербайджанских отношений, но и мирному и процветающему будущему Южного Кавказа в целом», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов