Убытки Azerbaycan Supermarket за 2021г превысили 65 млн манатов

Убыток ООО "Azerbaycan Supermarket" по итогам 2021 года составил 65,006 млн манатов, что на 38,5% больше показателя 2020 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно финансовой отчетности общества за 2021 год, доходы общества за 2021 год составили 572,69 млн манатов, что на 11,7% больше 2020 года. Себестоимость продаж за прошлый год составил 464,822 млн манатов (рост на 10%).

Валовая прибыль составила 107,868 млн манатов (рост на 19,3%). При этом, коммерческие, общехозяйственные и административные расходы общества в 2021 году составили 130,432 млн манатов (рост на 19,5%).

В результате операционные убытки составили 23,55 млн манатов (рост на 26,5%), финансовые затраты – 41,456 млн манатов (рост на 46,4%). Таким образом, убытки составили 65,006 млн манатов.

Согласно финотчетности, активы Azerbaycan Supermarket за 2021 год увеличились на 14,5% - до 533,602 млн манатов.

Капитал общества на 1 января 2022 года равен 23,795 млн манатов (спад в 3,6 раза). При этом резервы составили 202,887 млн манатов (спад на 10,1%), накопленный убыток – 179,094 млн манатов (рост на 28,5%).

Обязательства компании за отчетный период увеличились на 34,3%, составив 509,807 млн манатов.

ООО "Azerbaycan Supermarket" действует в Азербайджане с февраля 2015 года. Акционерами являются три юридических лица. На конец 2021 года в обществе работают 4896 человек.

Общество действует в сегменте розничной продажи продовольственных и непродовольственных товаров. Компания на конец 2020 года имеет 66 точек продаж, включая 3 гипермаркета, 10 супермаркетов, магазины и кафе. Гипермаркеты, супермаркеты и магазины компании действуют под торговой маркой Bravo".

Х.Насирзаде