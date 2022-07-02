«Союзмультфильм» отстоял права на «Пингвиненка Лоло»

Суд по интеллектуальным правам подтвердил незаконность использования образа пингвина из мультфильма "Приключение пингвиненка Лоло" латвийским детским телеканалом "Пингвин ЛоЛо".
"Киностудия "Союзмультфильм" отстояла свое право на образ Пингвиненка Лоло из популярной серии мультфильмов "Приключения Пингвиненка Лоло" (1986-1987 гг.)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.
Уточняется, что поводом для разбирательства стал товарный знак "Телеканал Пингвин ЛоЛо", зарегистрированный компанией "Теледистрибуция" в 2019 году после получения письменной претензии "Союзмультфильма" о нарушении исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности. Изображение использовалось компанией в качестве логотипа детского телеканала.
"Союзмультфильм" оспорил регистрацию знака в Роспатенте, однако "Теледистрибуция" обжаловала его решение в суде по интеллектуальным правам.
В обоснование своей позиции компания указала, что материалами дела не подтверждено создание мультфильма советской киностудией "Союзмультфильм", и, как следствие, по мнению "Теледистрибуции", исключительные права на мультфильм переданные по договору от 2011 года, не могли принадлежать "Союзмультфильму", однако суд не стал рассматривать указанные доводы, отметив, что ни одним из уполномоченным органом сделка ранее не была признана недействительной. Также, обосновывая свою позицию, представители "Теледистрибуции" представили в судебном заседании дополнительное соглашение о якобы переданных правах на персонажа от 2010 года, подписанное уполномоченным лицом со стороны ФГУП "Объединенная государственная киноколлекция" (ОГК), однако в ходе судебной экспертизы было доказано, что документ был создан путем монтажа и не является подлинным.
Изучив все доказательства по делу, суд оставил требования компании "Теледистрибуция" без удовлетворения.
"Приключения пингвинёнка Лоло" - мультипликационная трилогия, выпущенная в 1986-1987 совместно советскими студиями "Союзмультфильм" и "Совинфильм" и японскими компаниями "Лайфвок Корпорейшн" и "Аист Корпорейшн". Фильм рассказывает о приключениях двух пингвинов Адели - мальчика Лоло и девочки Пепе.
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