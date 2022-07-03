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Дальнее зарубежье 03.07.2022 15:30

Елизавета II передаст часть королевских обязанностей принцу Чарльзу

Королева Великобритании Елизавета II передаст принцу Уэльскому Чарльзу часть своих обязанностей. Как сообщает Daily Mail, список обязанностей монарха, публикуемый Букингемским дворцом, претерпел изменения.

Корректировки вносятся в этот список впервые за 10 лет.

Королева все еще обозначена как глава государства и глава нации. Ранее в перечень обязанностей монарха как главы государства входило 13 пунктов, в том числе, открытие новых сессий парламента, назначение премьер-министра, совершение государственных визитов.

Теперь же вместо конкретных формулировок опубликованы более размытые о том, что "королева выполняет ряд дипломатических и парламентских обязанностей", а также, что она только "принимает зарубежных гостей Королевства".

Как глава нации Елизавета II будет выполнять обязанности "по необходимости".

Вместо конкретных обязанностей опять-таки указаны более обобщенные функции "вдохновлять единство и национальную идентичность", "признавать успехи и достижения", а также обеспечивать поддержку работы граждан от волонтеров до военных.

В этом году 73-летний принц Чарльз уже принимал участие в открытии парламента вместо 96-летней Елизаветы II. Как ожидается, именно принц Уэльский возьмет на себя часть обязанностей монарха.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕЛИЗАВЕТА II

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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