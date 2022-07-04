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Дальнее зарубежье 04.07.2022 21:41

Британия во вторник планирует ввести новые санкции против Минска

Британские власти собираются во вторник расширить санкции против Белоруссии, в том числе запретив импорт в Британию ее железа и стали, говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Также запрет коснется на экспорт Британией в эту страну нефтепродуктов, компонентов новейших технологий, в том числе используемых при квантовых вычислениях, и предметов роскоши.

В документе отмечается, что готовящийся запрет на импорт и экспорт охватит категории товаров на сумму около 60 млн фунтов стерлингов.

Также правительство Великобритании намерено расширить список белорусских компаний, долговым обязательствам и ценным бумагам которых запрещен оборот на британском финансовом рынке.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЕЛАРУСЬ, САНКЦИИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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