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Дальнее зарубежье 05.07.2022 15:35

Зеленский и Джонсон обсудили гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, поблагодарил за недавние решения о помощи, лидеры также обсудили продовольственную безопасность для мира и гарантии безопасности для Украины.

"Провел переговоры с Борисом Джонсоном. Поблагодарил за неизменную поддержку Украины - недавнее решение оказать £1 млрд помощи и сегодняшнее относительно £100 млн. Говорили о продовольственной безопасности для мира и гарантиях безопасности для Украины. Благодарны за готовность Великобритании принять URC2023", - написал Зеленский в Twitter.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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