Зеленский и Джонсон обсудили гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, поблагодарил за недавние решения о помощи, лидеры также обсудили продовольственную безопасность для мира и гарантии безопасности для Украины.

"Провел переговоры с Борисом Джонсоном. Поблагодарил за неизменную поддержку Украины - недавнее решение оказать £1 млрд помощи и сегодняшнее относительно £100 млн. Говорили о продовольственной безопасности для мира и гарантиях безопасности для Украины. Благодарны за готовность Великобритании принять URC2023", - написал Зеленский в Twitter.