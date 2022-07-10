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Дальнее зарубежье 10.07.2022 21:00

Французов предупредили о наступлении сильной жары на предстоящей неделе

Температура воздуха во Франции начнет сильно повышаться в начале следующей недели и достигнет в ряде департаментов запада и юга страны 38 градусов.

При этом, сообщает национальная метеорологическая служба "Метео-Франс", во вторник и среду ситуация усугубится. Такая температура установится во многих местах, практически на всей южной половине Франции, поднимаясь порой до 39 градусов.

"Метео-Франс" допускает, что эта надвигающаяся волна высокой температуры может перейти в продолжительный период сильной жары, пусть пока еще рано предсказывать такой риск в хронологическом и географическом плане.

Пик жары ожидается к будущим выходным, к 16 июля. И хотя затем температура должна несколько понизиться, она останется довольно высокой до конца июля.

Климатолог Жан Жузель прокомментировал телеканалу BFMTV это явление: "Волны жары становятся более частыми и интенсивными (...), это то, что и предвиделось в контексте потепления климата".

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Тэги: МИР, ФРАНЦИЯ, ЖАРА


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