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Инфраструктура и тендеры 14.07.2022 13:54

"Дочка" AzerGold отбирает подрядчика для ряда исследований на месторождениях железной руды

ООО "Dashkesan Demir Filiz" (дочернее предприятие ЗАО "AzerGold") отбирает подрядчика для проведения в лабораторных условиях минералогических, механических и химических анализов для геологоразведочных и буровых работ на Дашкесанской группе месторождений железной руды.

Отбор проводится методом открытого тендера. В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями для выполнения контракта.

Срок выполнения работ - 1 год. Госпошлина за участие в тендере составляет 1 тыс. манат.

Телефон для справок: 012-585-77-88 (внут. 1250), контактное лицо Анна Эляшина.

Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 11 августа 2022 года. Тендерная процедура состоится 12 авгу в 15:00.

Как сообщалось, ЗАО "AzerGold" планирует в конце 2022 года начать производство концентра железной руды на Дашкесанских рудных месторождениях. В 2024 году компания планирует начать производство железорудного сырья DRI (железо прямого восстановления).

Компания также за счет Дашкесанского рудного проекта рассчитывает снизить зависимость страны от импорта металлургической продукции, которая в среднем составляет 1,7 млрд манатов в год и стать экспортером металлургической продукции.

В обществе считают, что разработка Дашкесанских рудных месторождений железной руды позволит также наладить в Азербайджане выпуск изделий из плоской стали, для которой требуется высококачественное сырье и использование металлических отходов для этих целей не возможно.

Дашкесанский железорудный участок интенсивно эксплуатировалось с 1954 по 1994 год. За этот период было добыто 92 млн т руды из оцениваемых в 350 млн тонн общих запасов. С 1994 по 1997 год эксплуатация велась частично.

Дашкесанский железорудный участок включает 6 месторождений: "Северо-Восток", "Северо-Запад", "Юго-Восток", "Юго-Запад", "Демиров", "Дердере".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 августа 2020 года подписал распоряжение о мерах по разработке железорудного месторождения в Дашкесане.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова

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Тэги: ЖЕЛРУДА, ПОДРЯДЧИК, ТЕНДЕР


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«Дочка» AzerGold отбирает подрядчика для геологоразведки и ряда исследований на месторождениях железной руды

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