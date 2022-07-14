"Дочка" AzerGold отбирает подрядчика для ряда исследований на месторождениях железной руды

ООО "Dashkesan Demir Filiz" (дочернее предприятие ЗАО "AzerGold") отбирает подрядчика для проведения в лабораторных условиях минералогических, механических и химических анализов для геологоразведочных и буровых работ на Дашкесанской группе месторождений железной руды.
Отбор проводится методом открытого тендера. В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями для выполнения контракта.
Срок выполнения работ - 1 год. Госпошлина за участие в тендере составляет 1 тыс. манат.
Телефон для справок: 012-585-77-88 (внут. 1250), контактное лицо Анна Эляшина.
Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 11 августа 2022 года. Тендерная процедура состоится 12 авгу в 15:00.
Как сообщалось, ЗАО "AzerGold" планирует в конце 2022 года начать производство концентра железной руды на Дашкесанских рудных месторождениях. В 2024 году компания планирует начать производство железорудного сырья DRI (железо прямого восстановления).
Компания также за счет Дашкесанского рудного проекта рассчитывает снизить зависимость страны от импорта металлургической продукции, которая в среднем составляет 1,7 млрд манатов в год и стать экспортером металлургической продукции.
В обществе считают, что разработка Дашкесанских рудных месторождений железной руды позволит также наладить в Азербайджане выпуск изделий из плоской стали, для которой требуется высококачественное сырье и использование металлических отходов для этих целей не возможно.
Дашкесанский железорудный участок интенсивно эксплуатировалось с 1954 по 1994 год. За этот период было добыто 92 млн т руды из оцениваемых в 350 млн тонн общих запасов. С 1994 по 1997 год эксплуатация велась частично.
Дашкесанский железорудный участок включает 6 месторождений: "Северо-Восток", "Северо-Запад", "Юго-Восток", "Юго-Запад", "Демиров", "Дердере".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 августа 2020 года подписал распоряжение о мерах по разработке железорудного месторождения в Дашкесане.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Н.Аббасова
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