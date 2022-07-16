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СНГ 16.07.2022 21:45

Производство сельхозпродукции в Беларуси сократилось на 3% в первом полугодии

Производство сельхозпродукции в Беларуси сократилось на 3% в первом полугодии 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическом комитетом республики (Белстат).

"В первом полугодии 2022 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 9 млрд бел. руб., или в сопоставимых ценах 97% к уровню первого полугодия 2021 г.", - говорится в сообщении Белстата.

"В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 8,8 млрд бел. руб., или в сопоставимых ценах 97,2% к уровню соответствующего периода предыдущего года", - добавили там.

Официальный курс на 16 июля - Br2,5831 бел. рубля/$1.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, АПК, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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