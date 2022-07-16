Производство сельхозпродукции в Беларуси сократилось на 3% в первом полугодии 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическом комитетом республики (Белстат).

"В первом полугодии 2022 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 9 млрд бел. руб., или в сопоставимых ценах 97% к уровню первого полугодия 2021 г.", - говорится в сообщении Белстата.

"В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 8,8 млрд бел. руб., или в сопоставимых ценах 97,2% к уровню соответствующего периода предыдущего года", - добавили там.

Официальный курс на 16 июля - Br2,5831 бел. рубля/$1.