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Дальнее зарубежье 17.07.2022 13:31

Все члены экипажа погибли при крушении украинского грузового самолета в Греции

Крушение в Греции грузового самолета Ан-12, принадлежащего украинской авиакомпании Meridian, привело к гибели всего его экипажа в составе восьми человек, передает Associated Press со ссылкой на министра обороны Сербии Небойшу Стефановича.

На пресс-конференции в воскресенье министр также сообщил, что на самолете перевозили в Бангладеш 11,5 т боеприпасов сербского производства для минометов. Ан-12 взлетел из сербского города Ниш и должен был сделать промежуточную остановку в иорданской столице Аммане.

В субботу поздно вечером самолет потерпел крушение недалеко от города Кавала на севере Греции.

Специальное подразделение греческой армии, занимающееся поисками ядерных, биологических и химических материалов, как ожидается, позднее обследует место крушения на предмет, возможно, оставшихся там взрывчатых или химических веществ.

В качестве меры предосторожности из-за сильного запаха, исходящего с места крушения, координационный комитет, состоящий из представителей муниципалитета, полиции и пожарной службы, посоветовал жителям двух ближайших к месту крушения населенных пунктов держать окна закрытыми, не выходить из домов и носить маски.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, УКРАИНА, СЕРБИЯ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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