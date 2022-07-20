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Спорт 20.07.2022 15:46

Чемпион мира по шахматам Карлсен отказался от участия в матче за титул с россиянином Непомнящим

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил о нежелании участвовать в поединке за шахматную корону с победителем турнира претендентов россиянином Яном Непомнящим.

"В Мадриде я встречался с руководством ФИДЕ в связи с окончанием турнира претендентов. У меня не было ни требований, ни предложений, я был там, чтобы сказать, что не буду защищать титул на следующем чемпионате мира", - заявил Карлсен в интервью порталу unibet.co.uk.

"У нас была небольшая дискуссия, мне предложили несколько вариантов, одни мне понравились, другие - нет. Однако мое решение остается в силе. Это вывод, который меня устраивает, и решение, над которым я много думал в течение более полутора лет. Я говорил с людьми из команды, я говорил с ФИДЕ, я говорил с Яном, и сказал им, что у меня нет мотивации играть еще одну игру на первенство мира", - добавил он.

Карлсен владеет шахматной короной с 2013 года, за это время он пять раз защитил титул.

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Тэги: МИР, ШАХМАТЫ, РОССИЯ, МАТЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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