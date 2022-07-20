Резиденты СХПП вложили в проекты около $3,1 млрд

Инвестиции резидентов «Сумгайытского химического промышленного парка» (СХПП) составили около $3,1 млрд, заявил в среду министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, информируя президента страны Ильхама Алиева о проделанной в промпарке работе. Об этом говорится в размещенном на сайте главы государства сообщении, выдержки из которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

В нем отмечается, что на сегодняшний день 31 субъект предпринимательства получил статус резидента СХПП, и если до сих пор осуществляли деятельность 17 из 31 резидента парка, то с запуском в среду ЗАО Glassica и ООО «Азерсульфат» количество действующих в парке предприятий достигнет 19. Всего более 6 тыс. человек обеспечены на предприятиях постоянной работой.

Общий объем запланированных инвестиций 31 субъекта предпринимательства, получившего статус резидента СХПП, превысит 32,7 млрд млн манатов.

Резидентами СХПП в целом реализовано продукции более чем на 5,86 млрд манатов, из которых более 2,15 млрд манатов (36,7%) составил экспорт.

Согласно опубликованным статданным, производство продукции резидентами в первом полугодии текущего года увеличилось на 52,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,2 млрд манатов против 794 млн манатов), экспорт произведенной на предприятиях продукции в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,9 раза (508 млн манатов против 267,5 млн манатов).

Произведенная на предприятиях продукция экспортируется в ряд стран, в том числе Турцию, Японию, США, Канаду, Италию, Китай, Россию, Украину, Беларусь, Болгарию, Румынию, Польшу, Финляндию, Бразилию и т.д.

СХПП создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

Указом главы государства от 22 января 2021 года в Азербайджане при Минэкономики было создано Агентство развития экономических зон, которому были поручены организация деятельности и управление 6 промышленными парками (Сумгайытским химпромпарком, Пираллахинским, Мингячевирским, Гарадагским, Агдамским и промпарком «Экономическая зона Аразская долина» в Джебраильском районе), 4 промышленными кварталами (Сабирабадским, Масаллинским, Нефтчалинским и Гаджигабульским) и 51 агропарком.

На сегодняшний день 108 субъектов предпринимательства получили статус резидента в промышленных зонах, 58 из них приступили к производственной деятельности.

Инвестиции резидентов промышленных зон в Азербайджане превысили 6,4 млрд манатов, создано свыше 10,1 тыс. постоянных рабочих мест. На следующем этапе инвестиции по существующим проектам составят более 450 млн манатов, что позволит открыть дополнительно 4,5 тыс. новых рабочих мест.

За прошедший период в целом в промышленных зонах была произведена продукция более чем на 7,17 млрд манатов, из которых 2,3 млрд манатов (примерно 32,7%) составил экспорт.

Р.Керимов