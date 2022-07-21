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21.07.2022 16:36

Бери сейчас, плати осенью!

AccessBank, лидер микрофинансирования в Азербайджане, запускает летнюю акцию для микро- и агропредпринимателей. В рамках этой кампании, предприниматели могут получить в AccessBank кредит в летние месяцы, а выплаты по нему начнут производить через 2 месяца - в октябре.

Кампания «Бери сейчас, плати осенью» действует до 01.08.2022.

Наряду с этой кампанией, предпринимателям предлагаются микро- и агрокредиты на сумму до 10 тыс. манат - без поручителя и залога.

Для оформления кредита достаточно пройти про ссылке: https://bit.ly/3aCwkXO

Чтобы воспользоваться условиями кампании, вы можете посетить ближайший филиал AccessBank, а также позвонить в Контакт-центр Банка по номеру 151, или написать на Whatsapp номер 055 440 01 51. Информация о продукте также доступна на сайте банка www.accessbank.az или на его страницах в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn)

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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