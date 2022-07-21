AccessBank, лидер микрофинансирования в Азербайджане, запускает летнюю акцию для микро- и агропредпринимателей. В рамках этой кампании, предприниматели могут получить в AccessBank кредит в летние месяцы, а выплаты по нему начнут производить через 2 месяца - в октябре.
Кампания «Бери сейчас, плати осенью» действует до 01.08.2022.
Наряду с этой кампанией, предпринимателям предлагаются микро- и агрокредиты на сумму до 10 тыс. манат - без поручителя и залога.
Для оформления кредита достаточно пройти про ссылке: https://bit.ly/3aCwkXO
Чтобы воспользоваться условиями кампании, вы можете посетить ближайший филиал AccessBank, а также позвонить в Контакт-центр Банка по номеру 151, или написать на Whatsapp номер 055 440 01 51. Информация о продукте также доступна на сайте банка www.accessbank.az или на его страницах в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn)
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