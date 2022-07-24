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Макроэкономика 24.07.2022 21:06

ПИИ в ненефтегазовый сектор Азербайджана в 2011-2021гг превысили $11 млрд

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в ненефтегазовый сектор Азербайджана в 2011-2021гг составили $11,1 млрд.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», такие данные приведены в Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы, утвержденной президентом страны.

В документе отмечается, что за последние 10 лет ПИИ были привлечены в создание современной инфраструктуры в ненефтегазовом секторе, а также в развитие конкурентной стоимостной цепочки в сферах с высокой производительностью.

По прогнозам правительства Азербайджана в 2022-2026гг ежегодный рост ПИИ в ненефтегазовый сектор составит 10-15%.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПИИ, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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