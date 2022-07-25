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Транспорт и связь 25.07.2022 11:38

Строительство международного аэропорта в Зангилане завершится в сентябре 2022г, аэропорту присвоен код IATA - AZAL

Новый аэропорт в Зангилане получил международный трехбуквенный код ZZE, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

"Соответствующая Резолюция была принята конференцией Международной ассоциации воздушного транспорта по пассажирским перевозкам (IATA Passenger Services Conference). Присвоенный уникальный код сформирован путем использования названий города (Зангилан) и региона его расположения (Восточный Зангезур)", - говорится в сообщении.

По информации AZAL, трехбуквенный код аэропорта IATA служит для коммерческой организации авиаперевозок пассажиров и грузов. Он используется при международном бронировании и в работе наземных служб аэровокзальных комплексов, то есть в международных системах продажи авиабилетов, расписании полетов, авиационной связи и т.д.

"Международный аэропорт в Зангиланском районе - один из важных проектов инфраструктуры в Восточном Зангезуре. Он сыграет значительную роль в социально-экономическом развитии региона. Присвоение Зангиланскому аэропорту трехбуквенного кода IATA - еще один шаг в сторону создания в нем крупного и современного логистического центра", - сообщил президент AZAL Джахангир Аскеров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ранее ICAO присвоила международному аэропорту в Зангилане четырехбуквенный код ICAO UBBZ.

"Завершение строительных работ в международном аэропорту в Зангилане планируется в сентябре этого года. Здесь смогут приземляться и взлетать все типы пассажирских и грузовых самолетов", - говорится в информации.

Строительство международного аэропорта в Зангилане началось весной 2021 года. Длина взлетно-посадочной полосы Зангиланского международного аэропорта составляет 3 000 метров, ширина - 60 метров. Пропускная способность терминала воздушной гавани рассчитана на 200 пассажиров в час.

Н.Аббасова

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Тэги: АЭРОПОРТ, IATA, КОД

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