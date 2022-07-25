Профсоюзы Европы требуют единого для ЕС закона о максимально возможной температуре на рабочем месте

По подсчетам Европейского фонда улучшения условий жизни и труда (Eurofound), 23% работающих людей четверть своего рабочего времени подвергаются воздействию высоких температур.

"Рабочие каждый день находятся на переднем крае климатического кризиса, им нужна адекватная защита", - заявил заместитель генерального секретаря Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC) Клас-Микаэль Шталь, слова которого приводит в понедельник газета Le Figaro.

По данным Eurofound, "во всем Европейском союзе 23% работников подвергаются воздействию высоких температур в течение не менее четверти" своего рабочего времени, и этот показатель возрастает до 36% в секторах сельского хозяйства и промышленности и до 38% - в строительстве.

Однако "лишь несколько европейских стран имеют законодательство, направленное на защиту работников во время аномальной жары", с "большими вариациями" от одного государства к другому, говорится в анализе Eurofound.

ETUC опубликовала данные, согласно которым бельгийские рабочие, чей труд связан с физическими нагрузками, не могут работать при температуре выше 22C. В Венгрии предел установлен на 5C выше для того же вида работ, в то время как в Словении предел температуры составляет 28C на всех рабочих местах.

Однако во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что оптимальная рабочая температура составляет от 16 до 24C.

ETUC призывает принять регламент, который установит максимальную рабочую температуру для стран Евросоюза.

"Погодные условия не заботятся о национальных границах. Вот почему нам нужно общеевропейское законодательство о максимальных рабочих температурах", - указал Шталь в своем коммюнике.

Профсоюзная конфедерация при этом сообщает, что "двое рабочих умерли от теплового удара в Испании на прошлой неделе; во Франции, которая не ограничивает температуру на работе, в 2020 году в результате несчастных случаев на производстве, связанных с жарой, погибло 12 человек".

ETUC выступила с этой инициативой на фоне установившейся во многих странах Западной Европы аномальной жары, отмеченной высокой статистикой смертей от тепловых ударов.