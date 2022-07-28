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Финансы 28.07.2022 11:29

AzFinance стала акционером НБКО Optimal Finance

ЗАО «Инвестиционная компания AzFinance» стала акционером НБКО «Optimal Finance».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные Центробанка, AzFinance осуществила инвестиции в размере 700 тыс. манатов в капитал Optimal Finance. Доля AzFinance в капитале Optimal Finance составит 70%.

Ранее уставный капитал Optimal Finance составлял 300 тыс. манатов. Таким образом, уставный капитал НКБО увеличился в 3,3 раза – до 1 млн манатов.

Optimal Finance – прошла госрегистрацию 14 сентября 2020 года, лицензию на деятельность получила 29 декабря 2020 года. Акционерами НБКО на конец 2021 года являлись три физических лица.

ООО AzFinance Invest было создано в 2014 году, в апреле получила лицензии на дилерскую и брокерскую деятельность в Азербайджане, в 2015 году было преобразовано в ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance". Уставный капитал компании равен 1,55 млн манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: ИНВЕСТКОМПАНИЯ, НБКО, ДОЛЯ

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