Глава грузинского МИД обсудил с турецким коллегой возможность скорого визита президента Турции в Грузию

Находящийся в Турции с визитом министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в четверг обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность визита в ближайшем будущем в Грузию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"На встрече с Мевлютом Чавушоглу мы обсудили необходимость обмена визитами на высшем уровне, в том числе возможный визит президента Эрдогана в Грузию в ближайшее время", - сказал Дарчиашвили на совместной с Чавушоглу пресс-конференции.
Как сообщает грузинский МИД, Дарчиашвили и Чавушоглу на встрече обсудили приоритетные направления сотрудничества между Грузией и Турцией и существующую среду безопасности в регионе.
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