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Регион 28.07.2022 21:21

Глава грузинского МИД обсудил с турецким коллегой возможность скорого визита президента Турции в Грузию

Находящийся в Турции с визитом министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в четверг обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность визита в ближайшем будущем в Грузию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"На встрече с Мевлютом Чавушоглу мы обсудили необходимость обмена визитами на высшем уровне, в том числе возможный визит президента Эрдогана в Грузию в ближайшее время", - сказал Дарчиашвили на совместной с Чавушоглу пресс-конференции.

Как сообщает грузинский МИД, Дарчиашвили и Чавушоглу на встрече обсудили приоритетные направления сотрудничества между Грузией и Турцией и существующую среду безопасности в регионе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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