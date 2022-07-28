Глава грузинского МИД обсудил с турецким коллегой возможность скорого визита президента Турции в Грузию

Находящийся в Турции с визитом министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в четверг обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность визита в ближайшем будущем в Грузию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"На встрече с Мевлютом Чавушоглу мы обсудили необходимость обмена визитами на высшем уровне, в том числе возможный визит президента Эрдогана в Грузию в ближайшее время", - сказал Дарчиашвили на совместной с Чавушоглу пресс-конференции.

Как сообщает грузинский МИД, Дарчиашвили и Чавушоглу на встрече обсудили приоритетные направления сотрудничества между Грузией и Турцией и существующую среду безопасности в регионе.