Вертолет погранслужбы Грузии разбился у горного курорта Гудаури

Вертолет пограничной службы МВД Грузии потерпел крушение в пятницу вблизи горного курорта Гудаури, сообщает грузинское МВД.

"В ходе проводимой операции по спасению потерпевших аварию дельтапланеристов вертолет пограничной службы потерял управление и упал на землю. На борту вертолета кроме членов экипажа находились спасатели и медики", - говорится в сообщении МВД.

Ведомство отмечает, что детали инцидента уточняются, дополнительная информация будет распространена в ближайшее время.