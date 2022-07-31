Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

28.07 $/bbl +/- WTI 96.42 -0.84 Brent 107.14 +0.52

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.07.2022 13:04

В ЕС призвали конфликтующие стороны в Ираке к сдержанности

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) выразил обеспокоенность ЕС продолжающимися протестами и их потенциальной эскалацией в Багдаде.

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. Политические силы должны решать вопросы путем конструктивного политического диалога в конституционных рамках", - говорится в коммюнике представителя ЕВС, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

В документе отмечается, что "хотя право на мирный протест имеет важное значение для демократии, необходимо уважать законы и государственные институты".

Как сообщило накануне Associated Press, сторонники влиятельного иракского шиитского имама Муктады ас-Садра, протестующие против назначения нового премьера Ирака, в субботу во второй раз за неделю прорвались в здание парламента на территории так называемой Зеленой зоны Багдада, где расположены государственные учреждения Ирака и ряд иностранных посольств.

Акции в Багдаде начались в минувшую среду, тогда несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента, несмотря на призывы нынешнего премьера Мустафы аль-Каземи немедленно разойтись.

В Ираке в настоящее время происходят самые масштабные акции протеста с октября прошлого года, когда в стране проходили выборы. Протестующие выступают против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", который возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ЕС, ИРАК


Похожие новости


Евросоюз призвал стороны конфликта в Шри-Ланке к сотрудничеству ЕС выделяет 500 млн евро на программы, связанные с ролью всемирного океана Глава дипломатии ЕС заболел COVID-19 ЕС выделит еще 3 млрд евро на нужды обороны и военные инновации Постпреды стран ЕС согласовали проект союзного регламента по хранению запасов газа Лидеры стран ЕС обсудят идею создания европейского политического сообщества

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az