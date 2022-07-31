В ЕС призвали конфликтующие стороны в Ираке к сдержанности

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) выразил обеспокоенность ЕС продолжающимися протестами и их потенциальной эскалацией в Багдаде.

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. Политические силы должны решать вопросы путем конструктивного политического диалога в конституционных рамках", - говорится в коммюнике представителя ЕВС, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

В документе отмечается, что "хотя право на мирный протест имеет важное значение для демократии, необходимо уважать законы и государственные институты".

Как сообщило накануне Associated Press, сторонники влиятельного иракского шиитского имама Муктады ас-Садра, протестующие против назначения нового премьера Ирака, в субботу во второй раз за неделю прорвались в здание парламента на территории так называемой Зеленой зоны Багдада, где расположены государственные учреждения Ирака и ряд иностранных посольств.

Акции в Багдаде начались в минувшую среду, тогда несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента, несмотря на призывы нынешнего премьера Мустафы аль-Каземи немедленно разойтись.

В Ираке в настоящее время происходят самые масштабные акции протеста с октября прошлого года, когда в стране проходили выборы. Протестующие выступают против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", который возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии.