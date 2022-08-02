Около 700 нелегалов пересекли Ла-Манш в течение одного дня

Пересечение мигрантами пролива Ла-Манш из Франции в Великобританию на небольших судах продолжает нарастать значительным образом, накануне 696 человек на 14 малых плавсредствах добрались до британского берега, сообщила во вторник Le Figaro.
Со ссылкой на министерство обороны Великобритании издание отмечает, что это самый высокий показатель для одного дня с начала года, и общее количество мигрантов, достигших таким образом Соединенного Королевства в 2022 году, выросло до 17 тыс.
В обстановке такого наплыва нелегалов британское правительство заключило соглашение с Руандой о выдворении домой просителей убежища из этой страны, нелегально прибывших на британский берег.
Хотя из-за решения Европейского суда по правам человека пока не удалось реализовать ни одного такого выдворения нелегалов, кандидаты на замену ушедшему в отставку премьер-министру Борису Джонсону - Риши Сунак и Лиз Трасс - заявили о намерении продолжать подобную политику высылки мигрантов, несмотря на возражения в некоторых парламентских кругах и правозащитных организациях.
В недавнем парламентском докладе делается вывод, что выдворения не будут иметь ожидаемого эффекта сдерживания. Предлагается провести переговоры с Парижем, чтобы на французском берегу пролива был организован центр рассмотрения запросов о предоставлении убежища в Великобритании.
При этом авторы доклада подчеркивали, что пересечение Ла-Манша мигрантами на маломерных судах продолжает существенно нарастать. В 2021 году таким образом в Великобританию попали 28,5 тыс. человек. По прогнозу депутатов, при нынешних темпах до конца года этот показатель может вырасти до 60 тыс.
Во время пересечения пролива 166 человек погибли или числятся пропавшими. В конце прошлого года 27 человек утонули только за один день.
По данным The Times, глава МВД Великобритании Прити Пател готова третий год подряд выделить Франции миллионы фунтов по соглашению о содействии в борьбе против пересечения мигрантами Ла-Манша, что является причиной трений между французской и британской сторонами.
Евросоюз призывает Армению и Азербайджан не упустить исторический шанс к примирению - Клаар
Гасанов и Шойгу провели телефонные переговоры
Баку и Ташкент отмечают наличие широкого потенциала для развития сотрудничества
Задолженность американцев по кредиткам во II квартале подскочила рекордными темпами за 20 лет
Украина планирует собрать до 20 млн тонн пшеницы - премьер страны
Азербайджан может стать еще одним источником поставки газа по Трансбалканскому коридору - "Оператор ГТС Украины"
KLM ограничит продажу билетов из Амстердама в сентябре и октябре
Российские туристы стали лидерами по турпотоку в Анталью в июле
В Азербайджане суточное число заражений COVID-19 превысило 530
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ