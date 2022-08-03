ГАТ направит свыше 1,2 млн манатов на второй этап реконструкции шекинского заповедника "Юхары Баш"

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекло ОАО "Ismayilli Tikinti-27" для проведения второго этапа строительных и реконструкционных работ на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" в г.Шеки. Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 209,634 тыс. манатов. Х.Насирзаде

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