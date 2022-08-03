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Карабах 03.08.2022 12:35

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели военнослужащего ВС Азербайджана

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели военнослужащего азербайджанской армии в результате обстрела со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ).

"В связи с гибелью военнослужащего-срочника азербайджанской армии, солдата Анара Кязымова, в результате интенсивного обстрела позиций подразделений азербайджанских ВС в Лачинском районе со стороны армянских НВФ, находящихся в зоне временной дислокации миротворческого контингента РФ на территории Азербайджана, военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК Азербайджана", - говорится в сообщении

Э.Шафиев

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Тэги: СОЛДАТ, ГИБЕЛЬ, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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