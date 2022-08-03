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ТЭК 03.08.2022 17:35

Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в сентябре увеличится на 1 тыс. б/с - Минэнерго

Квота Азербайджана в сентябре 2022 года по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ увеличится на 1 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.

"Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+ на 31-ом заседании об увеличении в сентябре 2022 года добычи нефти на 100 тыс. б/с (всеми участниками сделки - ИФ). В соответствии с этим решением, квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре 2022 года увеличится на 1 тыс. б/с", - заявили в Минэнерго.

Таким образом, по данным ведомства, на сентябрь квота страны по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составит 718 тыс. б/с.

На август квота Азербайджана составляла 717 тыс. б/с.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ОПЕК+, НЕФТЕДОБЫЧА, КВОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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