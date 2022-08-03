Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в сентябре увеличится на 1 тыс. б/с - Минэнерго

Квота Азербайджана в сентябре 2022 года по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ увеличится на 1 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.

"Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+ на 31-ом заседании об увеличении в сентябре 2022 года добычи нефти на 100 тыс. б/с (всеми участниками сделки - ИФ). В соответствии с этим решением, квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре 2022 года увеличится на 1 тыс. б/с", - заявили в Минэнерго.

Таким образом, по данным ведомства, на сентябрь квота страны по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составит 718 тыс. б/с.

На август квота Азербайджана составляла 717 тыс. б/с.

Н.Аббасова