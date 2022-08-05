Мировые цены на продовольствие снижаются четвертый месяц подряд, в июле - на 8,6% - ФАО

Мировые цены на продовольствие в июле по сравнению с июнем снизились на 8,6%. Это самое резкое снижение с октября 2008 года, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Снижение продолжается четвертый месяц подряд после исторического максимума, зафиксированного в марте.

Индекс продовольственных цен ФАО в июле составил 140,9 пункта, что на 8,6% ниже июньского уровня. Однако он все еще на 13,1% выше показателя июля прошлого года. "Произошедшее в июле снижение значения индекса стало самым резким с октября 2008 года и обусловлено масштабным сокращением значений индексов цен на растительные масла и зерновые и несколько менее значительным сокращением значений индексов цен на сахар, молочную продукцию и мясо", - говорится в обзоре ФАО.

Индекс цен на зерновые в июле по сравнению с июнем снизился на 11,5%, но остался на 16,6% выше показателя июля 2021 года. Отчасти цены в июле снизились в связи с достигнутой между Украиной, Россией, Турцией и ООН договоренностью о возобновлении экспорта зерна с Украины. Кроме того, снижению цен способствовало начало уборки урожая в Северном полушарии. Вместе с тем международные цены на пшеницу все еще на 24,8% выше показателей июля прошлого года.

"Международные цены на фуражные зерновые также продолжают демонстрировать тенденцию к снижению четвертый месяц подряд: они опустились на 11,2% по сравнению с июнем, но остаются на 12,1% выше уровня прошлого года. Основной причиной падения мировых цен на кукурузу на 10,7% стало заключение соглашения о разблокировании украинских портов. Вклад в снижение цен также внесло сезонное увеличение предложения в Аргентине и Бразилии, где уборочная идет опережающими темпами по сравнению с прошлогодними показателями", - говорится в обзоре.

Индекс цен на растительные масла в июле опустился на 19,2%, до минимального значения за последние 10 месяцев. "Столь резкое падение было вызвано снижением мировых цен на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла", - поясняется в документе. Причем, несмотря на сохраняющуюся неопределенность с логистикой в Черноморском регионе, международные цены на подсолнечное масло заметно снизились на фоне сокращения импортного спроса в мире в целом. Снижению мировых котировок растительных масел также способствовало сокращение цен на сырую нефть.

Индекс цен на молочную продукцию в минувшем месяце снизился на 2,5% по сравнению с июнем, по сравнению с июлем прошлого года - вырос на 25,4%. Больше всего сократились международные котировки сухого обезжиренного молока, а также сливочного масла и сухого цельного молока, что обусловлено слабой рыночной активностью в Европе в связи с наступлением периода летних отпусков, пояснили эксперты ФАО. При этом мировые цены на сыр оставались стабильными, поскольку высокий объем продаж на внутреннем рынке в популярных у туристов европейских странах позволил компенсировать слабый импортный спрос на международных рынках.

Индекс цен на мясо в июле снизился на 0,5% и является первым снижением после непрерывного шестимесячного роста.

Индекс цен на сахар в июле по сравнению с июнем снизился на 3,8%. Снижение продолжается третий месяц подряд и достигло самого низкого значения за последние пять месяцев, поясняется в обзоре. "На международных котировках сахара отразилась обеспокоенность в связи с ожидаемым дальнейшим замедлением мировой экономики в 2022 году и связанным с этим снижением спроса. Кроме того, снижению цен способствовало ослабление обменного курса бразильского реала к доллару США и сокращение цен на этанол, что привело к увеличению объема производства сахара в Бразилии в первой половине июля по сравнению с предыдущими прогнозами", - говорится в обзоре. На цены также повлияли благоприятные прогнозы производства сахара в Индии и возможное увеличение его экспорта. Вместе с тем обеспокоенность по поводу последствий затяжных жарких и засушливых погодных условий для урожая в Европейском союзе не позволила ценам опуститься еще ниже, отмечается в документе.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.