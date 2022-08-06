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Макроэкономика 06.08.2022 00:43

Moody`s прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2022г на 4%

Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2022 году на уровне 4%, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение агентства.

«Несмотря на прочные торговые связи с Россией, российское вторжение в Украину оказало ограниченное влияние на экономику: ненефтяной ВВП в мае вырос на 11%. Moody`s ожидает, что рост реального ВВП Азербайджана в 2022 году составит 4%. Продемонстрировав устойчивость во время пандемии коронавируса, что привело к меньшей рецессии, чем у сопоставимых стран, и сохранению стабильной валюты, Азербайджан вступил в российско-украинский кризис с сильным восстановлением экономики, подкрепленным высокими ценами на углеводороды», - отмечает агентство.

Moody`s ожидает большого положительного сальдо счета текущих операций Азербайджана в течение следующих нескольких лет (15-20% ВВП) из-за высоких цен на углеводороды, увеличения квот на добычу нефти (в рамках сделки ОПЕК+) и увеличения экспорта газа.

В Moody`s рассчитывают, что недавнее улучшение институционального потенциала смягчит давление на инфляцию, которая выросла до 14% (за 12-месяцев – ИФ), включая почти 20%-ый рост на продукты питания. Правительство также приняло антиинфляционные меры. В агентстве считают, что у правительства имеются дополнительные фискальные резервы для оказания адресной поддержки домохозяйств, если это потребуется.

Правительство Азербайджана на 2022 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%.

ВВП Азербайджана в 2021 году вырос на 5,6%.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, MOODY`S, ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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