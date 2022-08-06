Moody`s прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2022г на 4%

Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2022 году на уровне 4%, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение агентства.
«Несмотря на прочные торговые связи с Россией, российское вторжение в Украину оказало ограниченное влияние на экономику: ненефтяной ВВП в мае вырос на 11%. Moody`s ожидает, что рост реального ВВП Азербайджана в 2022 году составит 4%. Продемонстрировав устойчивость во время пандемии коронавируса, что привело к меньшей рецессии, чем у сопоставимых стран, и сохранению стабильной валюты, Азербайджан вступил в российско-украинский кризис с сильным восстановлением экономики, подкрепленным высокими ценами на углеводороды», - отмечает агентство.
Moody`s ожидает большого положительного сальдо счета текущих операций Азербайджана в течение следующих нескольких лет (15-20% ВВП) из-за высоких цен на углеводороды, увеличения квот на добычу нефти (в рамках сделки ОПЕК+) и увеличения экспорта газа.
В Moody`s рассчитывают, что недавнее улучшение институционального потенциала смягчит давление на инфляцию, которая выросла до 14% (за 12-месяцев – ИФ), включая почти 20%-ый рост на продукты питания. Правительство также приняло антиинфляционные меры. В агентстве считают, что у правительства имеются дополнительные фискальные резервы для оказания адресной поддержки домохозяйств, если это потребуется.
Правительство Азербайджана на 2022 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%.
ВВП Азербайджана в 2021 году вырос на 5,6%.
А.Азизов
Вашингтон готов содействовать диалогу Баку и Еревана - Блинкен
Алиев заявил Блинкену, что ответственность за эскалацию ситуации лежит на Армении
Алиев проинформировал Мишеля о военных провокациях Армении и действиях Азербайджана по их пресечению
Байден заявил, что надеется на урегулирование ситуации с обменом осужденной Грайнер
Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз - АТОР
В июне в России умерли около 5 тыс. человек с диагностированным COVID-19 - Росстат
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
"Евротройка" призывает Тегеран быстрее вернуться к СВПД и не предъявлять нереалистичных требований
РФ и Турция привержены суверенитету и территориальной целостности Ливии - заявление
Москва и Анкара подтверждают решимость вместе бороться с терроризмом в Сирии
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ