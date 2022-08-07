Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

04.08 $/bbl +/- WTI 88.54 -2.12 Brent 94.12 -2.66

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.08.2022 20:00

Байден сдал второй отрицательный тест на COVID-19 и улетел к супруге в Делавэр

Президент США Джо Байден в воскресенье завершил самоизоляцию, так как сдал повторный отрицательный тест на COVID-19, сообщает Associated Press.

"Прекрасно себя чувствую", - сказал президент журналистам перед тем, как сесть в вертолёт.

Байден направился к супруге в Делавэр: ожидается, что они проведут воскресенье в популярной курортной зоне в этом штате.

Днём ранее Байден сдал первый отрицательный тест на COVID-19, однако его лечащий врач Кевин О`Коннор тогда предупредил, что президент останется на самоизоляции в Белом доме, пока не сдаст ещё один тест.

На прошлых выходных у Байдена был повторно выявлен коронавирус, спустя 12 дней после того, как это заболевание у него диагностировали в первый раз.

Лечащий врач Байдена предупреждал о возможности возвращения болезни, поскольку такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, COVID-19, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


Похожие новости


Байден сдал отрицательный тест на COVID-19 Врач сообщил, что вновь заболевший COVID-19 Байден чувствует себя хорошо У Байдена вновь выявили COVID-19 Байден сдал отрицательные тесты на COVID-19 Заболевший COVID-19 Байден продолжает идти на поправку Советник президента США по нацбезопасности заболел COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az