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Регион 09.08.2022 11:06

Анкара предпринимает важные усилия для нормализации отношений между Баку и Ереваном – генсек ОБСЕ

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид назвала «очень важными» усилия Турции по нормализации армяно-азербайджанских отношений

Генеральный секретарь ОБСЕ высоко оценила действия турецкой дипломатии, в частности, по вопросу армяно-азербайджанского конфликта.

Подобное заявление Шмид сделала в ходе выступления на 13-ой конференции послов в Анкаре.

Э.Шафиев

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Тэги: ОБСЕ, ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ


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