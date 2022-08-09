Анкара предпринимает важные усилия для нормализации отношений между Баку и Ереваном – генсек ОБСЕ

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид назвала «очень важными» усилия Турции по нормализации армяно-азербайджанских отношений
Генеральный секретарь ОБСЕ высоко оценила действия турецкой дипломатии, в частности, по вопросу армяно-азербайджанского конфликта.
Подобное заявление Шмид сделала в ходе выступления на 13-ой конференции послов в Анкаре.
Э.Шафиев
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