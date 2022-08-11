"Уральские авиалинии", Аэрофлот и Red Wings после введения санкций больше всех летали за рубеж

"Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и Red Wings стали самыми крупными авиакомпаниями по числу перевезенных за пределы РФ пассажиров за март-июнь 2022 года, следует из данных, которые проанализировал "Интерфакс".

Пассажиропоток "Уральских авиалиний" на международных линиях за этот период составил около 829 тыс. человек, сообщил источник агентства в авиаотрасли (в пресс-службе компании не стали комментировать эти данные). "Аэрофлот", исходя из опубликованных им операционных результатов за полугодие, перевез за рубеж в марте-июне 545 тыс. человек. Результат Red Wings - 487 тыс. человек, сообщил источник и подтвердил представитель компании.

Зарубежный пассажиропоток "Азимута", по данным источника, составил около 298 тыс. человек, "ЮТэйр"- 294 тыс. "Россия" перевезла 270 тыс. пассажиров, следует из данных "Аэрофлота". Замыкают десятку крупнейших по этому показателю авиакомпаний AZUR air, Nordwind, S7 и "ИрАэро".

После начала военной операции на Украине российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США. Полеты в открытые государства также ограничены: из-за того, что западные лизингодатели начали арестовать самолеты российских авиакомпаний, те ставят на зарубежные рейсы как правило собственную технику, либо произведенную в РФ. Собственные (выкупленные в рамках договоров финансового лизинга) лайнеры есть, в частности, у "Аэрофлота", "ЮТэйр", российские Superjet 100 - у "России", Red Wings, "Азимута", "ИрАэро".

Сформирована группа из 206 воздушных судов для зарубежных рейсов без риска арестов, сообщал в июле глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Чуть ранее, в конце июня, он говорил, что российские авиакомпании продолжают летать в 11 стран мира. РФ получает "разрешение, подтверждение, что они (зарубежные страны - ИФ) не будут арестовывать самолеты, они принимают эти условия, и мы движемся в их направлении", заявлял он. Среди открытых для российских перевозчиков стран сейчас - Армения, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия, Турция, ОАЭ, Мальдивы.

По числу пассажиров, перевезенных в марте-июне в целом и на международных, и на внутренних линиях крупнейшим был "Аэрофлот" (5 млн человек), на втором месте S7 (по данным представителя компании - 4,7 млн человек), на третьем - "Победа" (3,4 млн человек). Также в топ-10 вошли "Россия", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", Nordwind, Smartavia, Red Wings и "Азимут".

В Росавиации, которая перестала публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта в марте, не предоставили комментариев.

Пассажиропоток всех российских авиакомпаний в I полугодии снизился в годовом выражении на 9% из-за ограничений полетов на юге РФ, сообщал Савельев. Исходя из прошлогодней статистики Росавиации, это соответствует около 40 млн человек. При этом пассажирооборот перевозчиков за этот же период вырос на 3,3%, говорилось в докладе Росстата. Рост этого показателя отраслевые аналитики связывали с увеличением продолжительности рейсов из-за необходимости облетать закрытые зоны воздушного пространства.