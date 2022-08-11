ЕС поторопился с заявлением, что обновленный проект договоренностей по восстановлению СВПД финальный - МИД РФ

Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возможно, неразрешимых противоречий между участниками переговоров нет, заявили в МИД РФ.

"Положительный результат переговоров, на наш взгляд, вполне достижим, неразрешимых противоречий между ключевыми игроками нет. Сближение позиций, как уже было неоднократно доказано, целиком зависит от наличия у вовлеченных сторон достаточной политической воли", - сказал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев на брифинге в четверг.

Он отметил, что работа над проектом "восстановительного пакета" СВПД закончится тогда, когда "интересы всех вовлеченных сторон будут в нем должным образом учтены".

Нечаев добавил, что результатом последнего раунда непрямого диалога делегаций в Вене стал обновленный вариант пакета решений Совместной комиссии, инициативно сверстанный координатором от ЕС.

"В нем нашли отражение подвижки по ряду вопросов, которые ранее закрыть не удавалось. Документ сейчас внимательно изучается в столицах. С Запада посыпались заявления, что переговорный процесс пора заканчивать, все то, что заслуживало обсуждения, уже зафиксировано в тексте, а официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано даже позволил себе представить дело так, будто участники венских переговоров поставлены перед радикальным выбором: принять распространенный координатором проект договоренностей или расписаться в провале переговоров", - сказал Нечаев.

Он подчеркнул, что Совместная комиссия СВПД "не принимала на этот счет никаких решений и не уполномочивала координатора или его представителей выносить вердикты, в Европейской внешнеполитической службе явно поторопились".