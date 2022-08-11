В Дели вновь нужно обязательно носить маски из-за роста случаев заболеваний COVID-19

В Дели вновь ввели обязательное ношение масок на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране, сообщает в четверг Associated Press.
Штраф, предусмотренный властями Индии, за нарушение данной меры составляет эквивалент $6.
За последние сутки Минздрав Индии выявил 16,2 тыс. случаев заболеваний, около 2,5 тыс. случаев приходятся на Дели. Кроме того, в столице Индии за сутки зарегистрировали девять летальных исходов вследствие заражения COVID-19, что является рекордом за последние полгода.
В Индии вакцинация началась в январе 2021 года, около 86% населения старше 12 лет полностью вакцинированы.
За все время пандемии коронавируса в Индии выявили 44,2 млн случаев заболевания и 526 тыс. смертей, связанных с заражениями коронавирусом.
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