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ТЭК 11.08.2022 17:24

Спотовая цена газа в Европе превысила $2300/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе превысила планку $2300 за тысячу кубометров.

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем в четверг достигла $2311 за тысячу кубометров, при том что торги стартовали с отметки $2200.

Цены на газ в Европе растут из-за ограниченных возможностей транспортировки газа по "Северному потоку". Его мощность сократилась в пять раз.

Европейские котировки также подстегивают растущие цены на СПГ в Азии.

С 13 августа до конца месяца на ежегодную профилактику остановится часть мощностей норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes. Добычные мощности уменьшатся на 20 млн куб. м газа.

Кроме того, в Мексиканском заливе скоро должен начаться сезон ураганов (его пик обычно приходится на период с середины августа до середины ноября), что может ограничить возможность экспорта американского СПГ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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